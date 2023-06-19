Извеков Афанасий Мелентьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Извеков Мелентий Афанасьевич
Мать: Извекова Матрона
Бракосочетание
02.11.1838
Рождение ребёнка
12.02.1840
Дочь: Агафья Афанасьевна
Мать ребёнка: Извекова Феодосия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
19.09.1841
Сын: Извеков Трофим Афанасьевич
Мать ребёнка: Извекова Феодосия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
21.05.1844
Сын: Извеков Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Извекова Феодосия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Извеков Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Извекова Феодосия Лаврентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно