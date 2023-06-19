Извеков Афанасий Мелентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзвеков Афанасий Мелентьевич

Извеков Афанасий Мелентьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Извеков Мелентий Афанасьевич

Мать: Извекова Матрона

Бракосочетание
02.11.1838

Жена: Извекова Феодосия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
12.02.1840

Дочь: Агафья Афанасьевна

Мать ребёнка: Извекова Феодосия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
19.09.1841

Сын: Извеков Трофим Афанасьевич

Мать ребёнка: Извекова Феодосия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
21.05.1844

Сын: Извеков Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Извекова Феодосия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Извеков Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Извекова Феодосия Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно