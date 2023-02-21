Прядун Кузьма Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрядун Кузьма Потапович

Прядун Кузьма Потапович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жибоедова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жибоедова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жибоедова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close