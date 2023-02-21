Прядун Кузьма Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жибоедова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жибоедова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жибоедова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край