Жибоедова (Бойко) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жибоедова (Бойко) Мария Петровна

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Место рождения

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

26.01.1914

Дата смерти

02.09.2004

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Муж

1905 г.р.
1910 г.р.

Дети

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1939 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1914

Отец: Бойко Пётр Фёдорович

Мать: Бойко Марфа Фёдоровна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.01.1939

Дочь: Александрова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Жибоедов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
14.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прядун Кузьма Потапович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прядун Кузьма Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жибоедов Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прядун Кузьма Потапович

Смерть
02.09.2004
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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