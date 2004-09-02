Жибоедова (Бойко) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения26.01.1914
Дата смерти02.09.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1914
Отец: Бойко Пётр Фёдорович
Мать: Бойко Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.01.1939
Дочь: Александрова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Жибоедов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прядун Кузьма Потапович
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прядун Кузьма Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.2004
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край