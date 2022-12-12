Кованский Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кованский Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кованский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Кованская Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.06.1874
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Кованская Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.05.1876
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Кованская Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно