Кованский Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованский Михаил Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кованский Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кованский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кованская Мария Дмитриевна

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.06.1874

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Кованская Мария Дмитриевна

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.05.1876

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Кованская Мария Дмитриевна

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кованская Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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