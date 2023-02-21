Кованская Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кованский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Кованский Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
24.06.1874
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Кованский Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
05.05.1876
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кованский Михаил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно