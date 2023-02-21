Кованская Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованская Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кованский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кованский Михаил Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.06.1874

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Кованский Михаил Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.05.1876

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кованский Михаил Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованский Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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