Фамилии Нет Анна Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Анна Изотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Мать: Фамилии Нет Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
20.04.1845 ст.

Дочь: Фамилии Нет Александра

Отец ребёнка: не указан

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.

Дочь: Фамилии Нет Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
07.12.1852 ст.

Сын: Фамилии Нет Павел

Отец ребёнка: не указан

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1858 ст.

Дочь: Фамилии Нет Мария

Отец ребёнка: не указан

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
29.05.1866 ст.

Сын: Фамилии Нет Илларион Максимович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Алексеевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
13.11.1867 ст.

Дочь: Фамилии Нет Стефанида Максимовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Алексеевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Максим Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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