Фамилии Нет Анна Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Рождение ребёнка
20.04.1845 ст.
Дочь: Фамилии Нет Александра
Отец ребёнка: не указан
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.
Дочь: Фамилии Нет Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
07.12.1852 ст.
Сын: Фамилии Нет Павел
Отец ребёнка: не указан
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1858 ст.
Дочь: Фамилии Нет Мария
Отец ребёнка: не указан
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
29.05.1866 ст.
Сын: Фамилии Нет Илларион Максимович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Алексеевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
13.11.1867 ст.
Дочь: Фамилии Нет Стефанида Максимовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Алексеевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно