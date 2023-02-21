Фамилии Нет Максим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1866 ст.
Сын: Фамилии Нет Илларион Максимович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Изотовна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
13.11.1867 ст.
Дочь: Фамилии Нет Стефанида Максимовна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Изотовна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно