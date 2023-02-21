Фамилии Нет Максим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Максим Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1866 ст.

Сын: Фамилии Нет Илларион Максимович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Изотовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
13.11.1867 ст.

Дочь: Фамилии Нет Стефанида Максимовна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Изотовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Анна Изотовна

Смерть
Неизвестно
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