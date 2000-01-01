Шельпяков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
жених Югринской волости деревни Василия Сидорова первый брак 25/по женеху Югринской волости деревни Василия Сидорова Иван трофимович Безсолицын и Василий Феодотович Шельпяков/по невесте деревни Захара... Показать все
Смерть
После 1909