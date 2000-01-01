Шельпяков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шельпяков Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1909 ст.

Жена: Шельпякова Параскева Фёдоровна

жених Югринской волости деревни Василия Сидорова первый брак 25/по женеху Югринской волости деревни Василия Сидорова Иван трофимович Безсолицын и Василий Феодотович Шельпяков/по невесте деревни Захара... Показать все
Смерть
После 1909
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