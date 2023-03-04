Шельпякова (Гагаринова) Параскева Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Гагаринов Фёдор Аристархович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
жених Югринской волости деревни Василия Сидорова первый брак 25/по женеху Югринской волости деревни Василия Сидорова Иван трофимович Безсолицын и Василий Феодотович Шельпяков/по невесте деревни Захара... Показать все
Смерть
После 1909