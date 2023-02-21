Зражевский Артемон Тереньтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Зражевский Павел Артемонович
Мать ребёнка: Зражевская Марина Герасимова
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Зражевский Антон Артемонович
Мать ребёнка: Зражевская Марина Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно