Зражевский Артемон Тереньтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевский Артемон Тереньтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: Зражевский Терентий Андреев

Мать: Зражевская Прасковья Матвеева

Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Зражевский Павел Артемонович

Мать ребёнка: Зражевская Марина Герасимова

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Зражевский Антон Артемонович

Мать ребёнка: Зражевская Марина Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зражевская Марина Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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