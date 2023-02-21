Зражевская Прасковья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевская Прасковья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Зражевский Артемон Тереньтьев

Отец ребёнка: Зражевский Терентий Андреев

Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Зражевский Григорий Тереньтьев

Отец ребёнка: Зражевский Терентий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зражевский Терентий Андреев

Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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