Зражевская Прасковья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Зражевский Артемон Тереньтьев
Отец ребёнка: Зражевский Терентий Андреев
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Зражевский Григорий Тереньтьев
Отец ребёнка: Зражевский Терентий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно