Зражевская Марина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Зражевский Павел Артемонович
Отец ребёнка: Зражевский Артемон Тереньтьев
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Зражевский Антон Артемонович
Отец ребёнка: Зражевский Артемон Тереньтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно