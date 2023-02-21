Зражевская Марина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевская Марина Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Зражевский Павел Артемонович

Отец ребёнка: Зражевский Артемон Тереньтьев

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Зражевский Антон Артемонович

Отец ребёнка: Зражевский Артемон Тереньтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зражевский Артемон Тереньтьев

Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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