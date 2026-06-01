Гусев Михаил Федорович
мужской, родился 18.07.1933, Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область
умер 13.06.1990, Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область
ОтецГусев Фёдор Тихонович21.04.1910 г.р.
МатьГусева-Лужкова Феоктистия( Ефросинья) Павловна26.05.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1933
Рождение ребёнка
12.07.1949
Рождение ребёнка
04.07.1952
Бракосочетание
09.11.1952
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1954
Рождение ребёнка
08.02.1956
Рождение ребёнка
21.12.1958
Смерть
13.06.1990