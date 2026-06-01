Гусев Михаил Федорович 18.07.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Михаил Федорович

Автор
ЛВ
Веселова Л.

мужской, родился 18.07.1933, Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

умер 13.06.1990, Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Отец
Гусев Фёдор Тихонович21.04.1910 г.р.
Мать
Гусева-Лужкова Феоктистия( Ефросинья) Павловна26.05.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1933

Отец: Гусев Фёдор Тихонович

Мать: Гусева-Лужкова Феоктистия( Ефросинья) Павловна

Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
12.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Щёголева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Щёголева) Александра Ивановна

Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Бракосочетание
09.11.1952

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Щёголева) Александра Ивановна

Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
08.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Щёголева) Александра Ивановна

Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
21.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Щёголева) Александра Ивановна

Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Смерть
13.06.1990
Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

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