Гусева (Щёголева) Александра Ивановна
женский, родилась 12.10.1928, Пески, Островский муниципальный район, Костромская область
умерла 25.06.1999, Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область
ОтецЩёголев Иван Яковлевич15.07.1907 г.р.
МатьЩёголева (Сахарова) Евдокия Ивановна02.08.1906 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1928
Пески, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.07.1949
Рождение ребёнка
04.07.1952
Рождение ребёнка
20.01.1954
Рождение ребёнка
08.02.1956
Рождение ребёнка
21.12.1958
Смерть
25.06.1999
акт .зап. от 11.10.1928 г в Хомутовском с.с