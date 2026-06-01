Гусева (Щёголева) Александра Ивановна 12.10.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева (Щёголева) Александра Ивановна

Автор
ЛВ
Веселова Л.

женский, родилась 12.10.1928, Пески, Островский муниципальный район, Костромская область

умерла 25.06.1999, Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Отец
Щёголев Иван Яковлевич15.07.1907 г.р.
Мать
Щёголева (Сахарова) Евдокия Ивановна02.08.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1928

Отец: Щёголев Иван Яковлевич

Мать: Щёголева (Сахарова) Евдокия Ивановна

Пески, Островский муниципальный район, Костромская область

акт .зап. от 11.10.1928 г в Хомутовском с.с

Рождение ребёнка
12.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
04.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Федорович

Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
20.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Федорович

Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
08.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Федорович

Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
21.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Федорович

Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

Смерть
25.06.1999
Хаустово, Островский муниципальный район, Костромская область

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