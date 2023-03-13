Шлычкова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шлычковъ Федотъ
Отец ребёнка: Шлычковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Шлычковъ Иванъ
Отец ребёнка: Шлычковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлычковъ Михаилъ
Смерть
1794
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан