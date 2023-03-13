Шлычкова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлычкова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шлычковъ Федотъ

Отец ребёнка: Шлычковъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Шлычковъ Иванъ

Отец ребёнка: Шлычковъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлычковъ Михаилъ

Смерть
1794
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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