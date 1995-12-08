Броунштейн Виктор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1945
Отец: Броунштейн Борис Исидорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1970
Мать ребёнка: Сатрапинская Раиса Сауловна
Рождение ребёнка
12.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сатрапинская Раиса Сауловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно