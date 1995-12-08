Броунштейн Виктор Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Броунштейн Виктор Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1945

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

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Жена

1955 г.р.
1945 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1945

Отец: Броунштейн Борис Исидорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1970

Сын: Варзин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Сатрапинская Раиса Сауловна

Рождение ребёнка
12.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатрапинская Раиса Сауловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Броунштейн Людмила Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатрапинская Раиса Сауловна

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