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Броунштейн Борис Исидорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.08.1915

Дата смерти

08.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Броунштейн Ева Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1945

Сын: Броунштейн Виктор Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поппа Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Аверина Вера

Смерть
08.12.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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