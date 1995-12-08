Броунштейн Борис Исидорович
Место рождения
Дата рождения15.08.1915
Дата смерти08.12.1995
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1945
Сын: Броунштейн Виктор Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поппа Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Аверина Вера
Смерть
08.12.1995