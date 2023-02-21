Сатрапинская (Варзина) Раиса Сауловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1945
Рождение ребёнка
26.12.1970
Отец ребёнка: Броунштейн Виктор Борисович
Рождение ребёнка
12.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Броунштейн Виктор Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно