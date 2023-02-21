Сатрапинская (Варзина) Раиса Сауловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатрапинская (Варзина) Раиса Сауловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1945

Отец: Брун Саул Саломонович

Мать: Варзина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
26.12.1970

Сын: Варзин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Броунштейн Виктор Борисович

Рождение ребёнка
12.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Броунштейн Виктор Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Броунштейн Виктор Борисович

Смерть
Неизвестно
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