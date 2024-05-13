Лукьянов Прохор Степанович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Завалюева (Лукьянова) Матрена Прохоровна
Мать ребёнка: Лукьянова Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лукьянов Данил Прохорович
Мать ребёнка: Лукьянова Анна Прокофьевна
Смерть
Неизвестно