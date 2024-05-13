Лукьянов Прохор Степанович 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Прохор Степанович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лукьянов Степан Епифанович

Мать: Лукьянова Татьяна Афанасьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Анна Прокофьевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Завалюева (Лукьянова) Матрена Прохоровна

Мать ребёнка: Лукьянова Анна Прокофьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьянов Данил Прохорович

Мать ребёнка: Лукьянова Анна Прокофьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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