Лукьянова Анна Прокофьевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Анна Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Прохор Степанович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Завалюева (Лукьянова) Матрена Прохоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Прохор Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьянов Данил Прохорович

Отец ребёнка: Лукьянов Прохор Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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