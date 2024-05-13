Лукьянова Анна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Завалюева (Лукьянова) Матрена Прохоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Прохор Степанович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лукьянов Данил Прохорович
Отец ребёнка: Лукьянов Прохор Степанович
Смерть
Неизвестно