Лукьянов Данил Прохорович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ермолаевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Агафья Даниловна
Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ермолаевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Агафья Даниловна
Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ермолаевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Марфа Даниловна
Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно