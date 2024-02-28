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Лукьянов Данил Прохорович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лукьянов Прохор Степанович

Мать: Лукьянова Анна Прокофьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ермолаевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Агафья Даниловна

Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ермолаевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Агафья Даниловна

Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ермолаевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Марфа Даниловна

Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ермолаевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Елена Ермолаевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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