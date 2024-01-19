Лукьянова Елена Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Прохорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Прохорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Прохорович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно