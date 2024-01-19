Лукьянова Елена Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Елена Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Прохорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Прохорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Прохорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Прохорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Данил Прохорович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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