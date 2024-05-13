Лукьянова Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремина (Лукьянова) Евпрасинья Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лукьянов Прохор Степанович
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лукьянов Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Лукьянова) Арина Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Лукьянова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Лукьянова) Елена Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лукьянов Матвей Степанович
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович
Смерть
Неизвестно