Лукьянова Татьяна Афанасьевна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремина (Лукьянова) Евпрасинья Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Степан Епифанович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лукьянов Прохор Степанович

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лукьянов Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Лукьянова) Арина Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Лукьянова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Лукьянова) Елена Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лукьянов Матвей Степанович

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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