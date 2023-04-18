Козлова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1961

Сын: Наяндина Игорь Андреевич

Отец ребёнка: Наяндин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наяндин Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Наяндин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наяндин Олег Андреевич

Отец ребёнка: Наяндин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ожиганова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Наяндин Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наяндин Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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