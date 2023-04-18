Козлова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1961
Отец ребёнка: Наяндин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наяндин Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Наяндин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наяндин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожиганова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Наяндин Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно