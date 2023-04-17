Наяндина Игорь Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наяндина Игорь Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1961

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Жена

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1961

Отец: Наяндин Андрей Сергеевич

Мать: Козлова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
07.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еськова Светлана Петровна

Карагайлы, Осакаровский район, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еськова Светлана Петровна

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