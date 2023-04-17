Наяндина Игорь Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1961
Отец: Наяндин Андрей Сергеевич
Мать: Козлова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
07.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еськова Светлана Петровна
Карагайлы, Осакаровский район, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно