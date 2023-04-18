Наяндин (Аксенов) Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаяндин (Аксенов) Андрей Сергеевич

Наяндин (Аксенов) Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1929

Отец: не указан

Мать: Наяндина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
26.07.1961

Сын: Наяндина Игорь Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наяндин Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наяндин Олег Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ожиганова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Сергеевна

Смена фамилии
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close