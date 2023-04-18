Наяндин (Аксенов) Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1929
Рождение ребёнка
26.07.1961
Мать ребёнка: Козлова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наяндин Виталий Андреевич
Мать ребёнка: Козлова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожиганова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария Сергеевна
Смена фамилии
Неизвестно
Смерть
Неизвестно