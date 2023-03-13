Карпъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпъ

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Место рождения

Козьи ноги

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Тимофей Дементьевъ

Мать: не указана

Козьи ноги
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