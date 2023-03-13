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Карпъ
Карпъ
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Место рождения
Козьи ноги
Дата рождения
1746
Пол
Мужской
Отец
Тимофей Дементьевъ
1709 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Тимофей Дементьевъ
Мать: не указана
Козьи ноги
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