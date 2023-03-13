Тимофей Дементьевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Барановъ Осипъ
Мать ребёнка: не указана
Козьи ноги
Рождение ребёнка
1746
Сын: Карпъ
Мать ребёнка: не указана
Козьи ноги
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Клокова Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Козьи ноги
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1749
Козьи ноги