Тимофей Дементьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Дементьевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Барановъ Осипъ

Мать ребёнка: не указана

Козьи ноги
Рождение ребёнка
1746

Сын: Карпъ

Мать ребёнка: не указана

Козьи ноги
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Клокова Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Козьи ноги
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1749
Козьи ноги
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