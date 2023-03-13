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Клокова Дарья Тимофеева

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Место рождения

Козьи ноги

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Тимофей Дементьевъ

Мать: не указана

Козьи ноги
Рождение ребёнка
1775

Сын: Клоковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Клоковъ Савелий

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Клоковъ Савелий

Рождение ребёнка
1781

Сын: Клоковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Клоковъ Савелий

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Павлина

Отец ребёнка: Клоковъ Савелий

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Клоковъ Савелий

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоковъ Савелий

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