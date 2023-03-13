Клокова Дарья Тимофеева
Место рожденияКозьи ноги
Дата рождения1750
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Тимофей Дементьевъ
Мать: не указана
Козьи ноги
Рождение ребёнка
1775
Сын: Клоковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Клоковъ Савелий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Клоковъ Савелий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Клоковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Клоковъ Савелий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Павлина
Отец ребёнка: Клоковъ Савелий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Клоковъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоковъ Савелий