Клоковъ Савелий
Место рожденияИз деревни Неусыпаевой
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Клоковъ Акинфей
Из деревни Неусыпаевой
Рождение ребёнка
1775
Сын: Клоковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Клокова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Клокова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Клоковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Клокова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Павлина
Мать ребёнка: Клокова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Клокова Дарья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клокова Дарья Тимофеева