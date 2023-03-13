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Клоковъ Савелий

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Место рождения

Из деревни Неусыпаевой

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Клоковъ Акинфей

Мать: Клокова Аксинья Прокофьева

Из деревни Неусыпаевой
Рождение ребёнка
1775

Сын: Клоковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Клокова Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Клокова Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Клоковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Клокова Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Павлина

Мать ребёнка: Клокова Дарья Тимофеева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Клокова Дарья Тимофеева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Дарья Тимофеева

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