Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

20.01.1836

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Павел Семенович

Мать: Жена 1

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Мартыновна

Рождение ребёнка
05.08.1807

Сын: Максим Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Мартыновна

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Мартыновна

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Мартыновна

Смерть
20.01.1836

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