Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти20.01.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Павел Семенович
Мать: Жена 1
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Мартыновна
Рождение ребёнка
05.08.1807
Сын: Максим Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Мартыновна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Мартыновна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Мартыновна
Смерть
20.01.1836