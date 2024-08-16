Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Иванович

Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Иван Павлович

Мать: Анастасия Мартыновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Филатов Степан Семенович

Мать ребёнка: Дарья Гордеевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Гордеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Агриппена Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Гордеевна

Рождение ребёнка
14.04.1832

Дочь: Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Гордеевна

Рождение ребёнка
16.05.1835

Сын: Константин Семенович

Мать ребёнка: Дарья Гордеевна

Рождение ребёнка
14.01.1837

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Гордеевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Марина Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Гордеевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Васса Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Гордеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.