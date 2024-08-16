Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Иван Павлович
Мать: Анастасия Мартыновна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Дарья Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Агриппена Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Гордеевна
Рождение ребёнка
14.04.1832
Дочь: Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Гордеевна
Рождение ребёнка
16.05.1835
Сын: Константин Семенович
Мать ребёнка: Дарья Гордеевна
Рождение ребёнка
14.01.1837
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Марина Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Васса Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Гордеевна