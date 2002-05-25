Тихомирова (Тюрина) Екатерина Куприяновна 21.03.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихомирова (Тюрина) Екатерина Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1932

Дата смерти

25.05.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1932

Отец: Тюрин Куприян

Мать: Тюрина (Харина) Мария

Рождение ребёнка
08.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Георгий Александрович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
27.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Георгий Александрович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
25.05.2002
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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