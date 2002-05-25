Тихомирова (Тюрина) Екатерина Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1932
Дата смерти25.05.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1932
Отец: Тюрин Куприян
Мать: Тюрина (Харина) Мария
Рождение ребёнка
08.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихомиров Георгий Александрович
Рождение ребёнка
27.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихомиров Георгий Александрович
Смерть
25.05.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно