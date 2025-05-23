Тюрин Куприян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1932
Дочь: Тихомирова (Тюрина) Екатерина Куприяновна
Мать ребёнка: Тюрина (Харина) Мария
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область