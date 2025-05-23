Тюрин Куприян Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Куприян

Тюрин Куприян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1932

Дочь: Тихомирова (Тюрина) Екатерина Куприяновна

Мать ребёнка: Тюрина (Харина) Мария

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.