Тихомиров Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения14.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихомирова (Тюрина) Екатерина Куприяновна
Рождение ребёнка
27.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихомирова (Тюрина) Екатерина Куприяновна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно