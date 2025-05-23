Тихомиров Георгий Александрович 14.03.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихомиров Георгий Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова (Тюрина) Екатерина Куприяновна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
27.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова (Тюрина) Екатерина Куприяновна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Шахты, город Шахты, Ростовская область

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