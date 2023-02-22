Тестова (Валявина) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова (Валявина) Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

04.02.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Валявин Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1842

Муж: Тестов Фёдор Тихонов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1844

Дочь: Прасковья Фёдорова

Отец ребёнка: Тестов Фёдор Тихонов

Рождение ребёнка
13.08.1846

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Тестов Фёдор Тихонов

Рождение ребёнка
06.09.1848

Сын: Тестов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Тестов Фёдор Тихонов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.12.1851

Сын: Тестов Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Тестов Фёдор Тихонов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Смерть
04.02.1858
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: от сухотки
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