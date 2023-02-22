Тестова (Валявина) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти04.02.1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Валявин Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1842
Муж: Тестов Фёдор Тихонов
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1844
Дочь: Прасковья Фёдорова
Отец ребёнка: Тестов Фёдор Тихонов
Рождение ребёнка
13.08.1846
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Тестов Фёдор Тихонов
Рождение ребёнка
06.09.1848
Отец ребёнка: Тестов Фёдор Тихонов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.12.1851
Отец ребёнка: Тестов Фёдор Тихонов
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Смерть
04.02.1858
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: от сухотки