Степанов Ефим Степанович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Степанов Степан
Мать: Степанова Мария
Рождение ребёнка
25.11.1919
Мать ребёнка: Степанова Ирина Митрофановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Степанова Ирина Митрофановна
Рождение ребёнка
23.03.1924
Дочь: Кулиш Зинаида Ефимовна
Мать ребёнка: Степанова Ирина Митрофановна
В восстановленых документах может быть указано 28 декабря 1924 года.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Степанов Анатолий Ефимович
Мать ребёнка: Степанова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Степанова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Степанова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексндра Ефимовна
Мать ребёнка: Степанова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ефимовна
Мать ребёнка: Степанова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно