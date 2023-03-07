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Степанов Ефим Степанович

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Место рождения

Сляжино, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Степанов Степан

Мать: Степанова Мария

Сляжино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.11.1919

Сын: Степанов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Степанова Ирина Митрофановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Степанова Ирина Митрофановна

Рождение ребёнка
23.03.1924

Дочь: Кулиш Зинаида Ефимовна

Мать ребёнка: Степанова Ирина Митрофановна

Сляжино, Себежский муниципальный район, Псковская область
В восстановленых документах может быть указано 28 декабря 1924 года.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Степанов Анатолий Ефимович

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексндра Ефимовна

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ефимовна

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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