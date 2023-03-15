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Степанова Ирина Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофан

Мать: Гапуля (Агапия?)

Рождение ребёнка
25.11.1919

Сын: Степанов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Степанов Ефим Степанович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Степанов Ефим Степанович

Рождение ребёнка
23.03.1924

Дочь: Кулиш Зинаида Ефимовна

Отец ребёнка: Степанов Ефим Степанович

Сляжино, Себежский муниципальный район, Псковская область
В восстановленых документах может быть указано 28 декабря 1924 года.
Смерть
Неизвестно
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