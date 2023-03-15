Степанова Ирина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофан
Мать: Гапуля (Агапия?)
Рождение ребёнка
25.11.1919
Отец ребёнка: Степанов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Степанов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
23.03.1924
Дочь: Кулиш Зинаида Ефимовна
Отец ребёнка: Степанов Ефим Степанович
Сляжино, Себежский муниципальный район, Псковская область
В восстановленых документах может быть указано 28 декабря 1924 года.
Смерть
Неизвестно