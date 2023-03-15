(Степанова) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степанова) Антонина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942

Отец: Степанов Ефим Степанович

Мать: Степанова Евдокия Алексеевна

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