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(Степанова) Антонина Ефимовна
(Степанова) Антонина Ефимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1942
Пол
Женский
Отец
Степанов Ефим Степанович
1897 г.р.
Мать
Степанова Евдокия Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1942
Отец:
Степанов Ефим Степанович
Мать:
Степанова Евдокия Алексеевна
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