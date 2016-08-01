Никифорова (Олифирова) Таиса Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1938
Дата смерти01.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
31.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Петр Михайлович
Смерть
01.08.2016