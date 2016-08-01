Никифорова (Олифирова) Таиса Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова (Олифирова) Таиса Борисовна

Никифорова (Олифирова) Таиса Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1938

Дата смерти

01.08.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Петр Михайлович

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Петр Михайлович

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
01.08.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.