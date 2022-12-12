Рожкова Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиМежду 1812 и 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дружинина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Волкова Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Соцкова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
22.12.1805
Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1812 и 1821