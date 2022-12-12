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Рожкова Екатерина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Между 1812 и 1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Рожков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дружинина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Волкова Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Соцкова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.12.1805

Сын: Рожков Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Рожков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Рожков Лука Михайлович

Отец ребёнка: Рожков Михаил Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Михаил Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1812 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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