Дружинина (Рожкова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Рожкова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Рожков Михаил Семенович

Мать: Рожкова Екатерина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.03.1815

Муж: Дружинин Никон Ефимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дружинин Николай Никонович

Отец ребёнка: Дружинин Никон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акилина Никоновна

Отец ребёнка: Дружинин Никон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Феоктиста Никоновна

Отец ребёнка: Дружинин Никон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Дружинин Ефим Никонович

Отец ребёнка: Дружинин Никон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дружинин Аристарх Никонович

Отец ребёнка: Дружинин Никон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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