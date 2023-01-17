Дружинина (Рожкова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
03.03.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дружинин Николай Никонович
Отец ребёнка: Дружинин Никон Ефимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акилина Никоновна
Отец ребёнка: Дружинин Никон Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Феоктиста Никоновна
Отец ребёнка: Дружинин Никон Ефимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Дружинин Никон Ефимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дружинин Аристарх Никонович
Отец ребёнка: Дружинин Никон Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно