Рожков Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
05.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Рожкова Саломея Семеновна
Рождение ребёнка
?.06.1820
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Рожкова Саломея Семеновна
Рождение ребёнка
15.05.1825
Мать ребёнка: Рожкова Саломея Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Рожкова Саломея Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно