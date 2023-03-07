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Рожков Петр Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Рожков Михаил Семенович

Мать: Рожкова Екатерина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1809

Жена: Рожкова Саломея Семеновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Рожкова Саломея Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1820

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Рожкова Саломея Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.05.1825

Сын: Рожков Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Рожкова Саломея Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Рожков Василий Петрович

Мать ребёнка: Рожкова Саломея Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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