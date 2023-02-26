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Агафия Михайлова

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Место рождения

д.Пронино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

02.04.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пронино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Матвей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
02.04.1894
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Пересудовском кладбище
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