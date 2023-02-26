Агафия Михайлова
Место рожденияд.Пронино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1874
Дата смерти02.04.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пронино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1892
Муж: Матвей Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
02.04.1894
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Пересудовском кладбище