Семенова (Белозёрова) Ефросиния Касьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Белозёрова) Ефросиния Касьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1877

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Семенова) Екатерина Феодорова

Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев

Бракосочетание
25.01.1863

Муж: Семенов Феодор Васильев

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Он - причетник, она - казацкая дочь
Рождение ребёнка
1865

Сын: Семенов Алексей Феодоров

Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев

Рождение ребёнка
26.07.1867

Дочь: (Семенова) Олимпиада Феодорова

Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Семенов Михаил Феодоров

Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Семенова) Мария Феодорова

Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев

Рождение ребёнка
1872

Сын: Семенов Иоанн Феодоров

Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев

Смерть
До 1877
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

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