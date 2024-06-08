Семенова (Белозёрова) Ефросиния Касьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Семенова) Екатерина Феодорова
Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев
Бракосочетание
25.01.1863
Он - причетник, она - казацкая дочь
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев
Рождение ребёнка
26.07.1867
Дочь: (Семенова) Олимпиада Феодорова
Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Семенова) Мария Феодорова
Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Семенов Феодор Васильев
Смерть
До 1877