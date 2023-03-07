Томсон (Тычкина) Валентина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1888
Дата смерти26.06.1979
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1888
Рождение ребёнка
11.08.1910
Дочь: Томсон Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Томсон Иван Иванович
Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бродская Нина Ивановна
Отец ребёнка: Томсон Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1924
Дочь: Томсон Галина Ивановна
Отец ребёнка: Томсон Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Томсон Иван Иванович
Смерть
26.06.1979
Москва, город федерального значения Москва