Томсон (Тычкина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томсон (Тычкина) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Селилово, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.09.1888

Дата смерти

26.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1888

Отец: Тычкин Сергей Иванович

Мать: Тычкина Анастасия Константиновна

Селилово, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.08.1910

Дочь: Томсон Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Томсон Иван Иванович

Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бродская Нина Ивановна

Отец ребёнка: Томсон Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1924

Дочь: Томсон Галина Ивановна

Отец ребёнка: Томсон Иван Иванович

Селилово, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томсон Иван Иванович

Смерть
26.06.1979
Москва, город федерального значения Москва
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