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Тычкин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

09.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Тычкин Иван Иванович

Мать: Тычкина (Черноярова) Ольга Сергеевна

Бракосочетание
До 1880

Жена: Тычкина (Смирнова) Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Тычкин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Тычкина (Смирнова) Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Тычкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Тычкина (Смирнова) Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Тычкин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Тычкина (Смирнова) Анастасия Константиновна

Смерть
09.03.1888
Жерелево, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.09.1888

Дочь: Томсон (Тычкина) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Тычкина (Смирнова) Анастасия Константиновна

Жерелево, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область

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