Тычкин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти09.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
До 1880
Рождение ребёнка
1880
Сын: Тычкин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Тычкина (Смирнова) Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Тычкина (Смирнова) Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Тычкина (Смирнова) Анастасия Константиновна
Смерть
09.03.1888
Рождение ребёнка
28.09.1888
Дочь: Томсон (Тычкина) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Тычкина (Смирнова) Анастасия Константиновна