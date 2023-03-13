Дуркинина (Малюшева) Оксинья
Место рожденияДурасовка
Дата рождения1773
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Малюшевъ Григорий
Мать: Малюшева Марфа Филиппова
Дурасовка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Дуркининъ Степанъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дуркининъ Андрей
Отец ребёнка: Дуркининъ Степанъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Дуркининъ Степанъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дуркининъ Степанъ