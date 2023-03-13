Дуркинина (Малюшева) Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркинина (Малюшева) Оксинья

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Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Малюшевъ Григорий

Мать: Малюшева Марфа Филиппова

Дурасовка
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Дуркининъ Степанъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1788

Сын: Дуркининъ Андрей

Отец ребёнка: Дуркининъ Степанъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Дуркининъ Степанъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуркининъ Степанъ

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