Малюшева Марфа Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалюшева Марфа Филиппова

Малюшева Марфа Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дуркинина Оксинья

Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Малюшева Марина

Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Малюшевъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Малюшева Василиса

Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малюшевъ Григорий

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