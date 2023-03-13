Малюшева Марфа Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дуркинина Оксинья
Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Малюшева Марина
Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1780
Сын: Малюшевъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Малюшева Василиса
Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Малюшевъ Григорий
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малюшевъ Григорий