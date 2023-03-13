(Дуркинина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дуркинина) Татьяна

(Дуркинина) Татьяна

Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Дуркининъ Степанъ

Мать: Дуркинина Оксинья

Дурасовка