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(Дуркинина) Татьяна
(Дуркинина) Татьяна
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1787
Пол
Женский
Отец
Дуркининъ Степанъ
1768 г.р.
Мать
Дуркинина (Малюшева) Оксинья
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Дуркининъ Степанъ
Мать:
Дуркинина Оксинья
Дурасовка
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